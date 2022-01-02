Taksimetre kuyruğu

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Saatlerce bekleyen taksiciler de taksi bulamayan müşteriler de isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yılın ilk gününden geçerli olmak üzere yüzde 36 yapıldı. Araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen sürücüler ise Bağcılar’da firma önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ücretlerinin güncellendiği merkezlerin önüne sabahın erken saatlerinde gelen taksiciler, uzun kuyruklar nedeniyle isyan etti. Zaman zaman yolların kapandığı taksi kuyruğunda bekleyen 51 yaşındaki Timur Selvi “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum, her yıl çilemiz katlanıyor. Güncellemeler hep belli merkezlerden yapılıyor. Sabah 7’de geldim. 5 saattir sıra bekliyorum. Bir düzene sokulmadı bu işler” dedi.

'HER YIL AYNI ÇİLE'

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Taksimetre güncellemelerinde sistemin değişmesi gerektiğini savunan 35 yaşındaki Nurullah Mızrak “Telefonlarımıza her gün güncelleme geliyor. Taksimetre cihazı da elektronik bir alet. Uzaktan bir tek tuşla bütün cihazlar güncellenebilir. Teknoloji gelişti. Biz neden saatlerde sıra bekliyoruz. Bir güncelleme için bin 250 lira para alıyorlar. Hem paramız gidiyor, hem de bir günümüz geçiyor. İş yapamadığımız için günlük kazancımız da yok oluyor. Yani bir güncelleme işlemi 3 bin liraya geliyor bize” dedi. Taksimetre cihazıyla güncelleme sırası bekleyen Bülent Alan “Ben 1978 yılından beri taksicilik yapıyorum. Her yıl aynı çile. 6 saattir sıra bekliyorum. Hala işimi yapamadım. Ne tuvalet var, ne yemek için açık bir yer. Saatlerdir mağdur olduk. Bazı arkadaşlar işini yaptırmadan ayrıldı. Eski tarifeyle çalışırım daha iyi dediler. Bu sıra en az bir hafta sürer” dedi.

ZAMLARI AZ BULDULAR

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılışı 5 lira 55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamları az bulan taksici Hasan Çermik ise “Geçen yıl ocak ayında depomu 230 liraya dolduruyordum. Şimdi 430 liraya dolduruyorum. Neredeyse iki katına çıktı yakıt parası. Ama bize yapılan zam yüze 36. Kazancımız düştü. Ayrıca önümüzdeki günlerde mazot tekrar zamlanacak. Kazancımız da daha çok düşecek. Taksici bu fiyatlarla zarar edecek. Bunun yanında araç bakım ücretleri de iki katına çıktı. Durumumuz kötü” diye konuştu.