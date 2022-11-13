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Taksiciyle pazarlık dönemi başlıyor

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#Taksi#Pazarlık#İndrive
Taksiciyle pazarlık dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:00

ABD’li araç çağırma uygulaması inDrive, İstanbul’da kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre inDrive, yalnızca resmi taksi sürücüleri ile işbirliği yapacak ve yolculuk taksimetre tarafından hesaplanan fiyattan daha düşük olmayacak.

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Şirketten yapılan açıklamada inDrive’ın (şirket merkezi Kaliforniya, ABD) küresel ulaşım start-up’larından biri olduğu belirtilerek “inDrive Ortadoğu ülkeleri dahil olmak üzere toplam 47 ülkede başarıyla faaliyet gösteriyor” denildi. Şimdi Türkiye’de hizmete başlayan inDrive’ın, ülkede marka bilinirliğini artırmayı ve aktif kullanıcı tabanını büyütmeyi planladığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Türkiye’deki taksi şoförleri ile görüşmeler yapan şirket, uygulamanın detaylarını ve hizmet kullanım kurallarını anlattı. inDrive, bundan sonraki süreçte önceliklerinin yasalar doğrultusunda İstanbul Taksiciler Odası’nın talepleri olacağını belirtti.”

Uygulamada en önemli kriter ise seyahat fiyatının taksimetreden daha düşük olamaması. Yolcu isterse gideceği istikamete ya da trafik saatine göre sürücüye bahşiş verebiliyor. Platformda, sürücülerin ve yolcuların birbirlerine not verebiliyor. Yolcuların ödemeyi sadece nakit olarak yapabildiği inDrive’da şirket ilk etapta taksicilerden hizmet ücreti almayacak.

 

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#Taksi#Pazarlık#İndrive

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