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Taksiciler yarın seçime gidiyor

#Taksi#Seçim#Yahya Uğur
Taksiciler yarın seçime gidiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yarın seçime gidecek. Seçime 5 aday girerken mevcut başkan Eyüp Aksu ve eski başkan Yahya Uğur öne çıkıyor.

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5 aday taksiciler odası başkanı olmak için yarışacak. Oda başkanlığı için en güçlü adaylar mevcut başkan Eyüp Aksu ve bir dönem önceki başkan olan Yahya Uğur öne çıkıyor. Aksu, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" derken Uğur ise, "Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir. Dolayısıyla geçmişte mahallenin sevilen abisi olan o beyefendi taksiciliği geri getireceğiz" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İTEO), yarın Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurulu yapacak. Yeni yönetimin seçileceği kongrede 5 aday yarışacak. Mevcut başkan Eyüp Aksu ile önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında.

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"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

Eyüp Aksu, 4 yıllık süreçte yetişmeyen projelerin yeni dönemde devamının geleceğini belirtti. Aksu, araç yaş kullanımını da arttıracağını ifade ederek "Yaklaşık 11 bin üyemiz var. 9 bin 600’e yakın üyemiz inşallah oy kullanacak. 4 yıldır üyelerimize hizmet ediyoruz. ’Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyoruz. Yetiştiremediğimiz hayata geçmesini beklediğimiz bazı projeler var. Yeni dönemde bunları da yapacağız. Bunların en önemlisi ticari araçlarda ÖTV muafiyetinin sağlanması. Emekçi şoför arkadaşlarımızın SGK’ya ödediği primlerin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi, taksi sahiplerinin SGK mahkemeleri konusunda çektiği sıkıntıların çözümlenmesi konusunda çalışıyoruz. Ayrıca milli ve yerli aplikasyonumuzu yaptık. Taksici ile yolcuyu buluşturacağız. Ayrıca ticari araçlarda araç yaş kullanımı 6 yıl, bunu uzatmayı düşünüyoruz. ayrıca araç takımı ile ilgili bir markanın tekeline mahkum olduk. Milli yerli şartının kaldırılarak rekabete açılıp isteyen esnafımızın istediği marka arabayı almasını sağlayacağız. Taksi plakasının değerinin artışını günlük kazancımızın artışını sağlayacağız. Korsan yasasıyla ilgili bir değişiklik yapacağız. Sürücünün ehliyetine belli bir süre el konulmasıyla alakalı çalışmalarımız olacak" dedi.

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"İSTANBULLU BİLSİN Kİ YANLIŞ YAPANI CEZALANDIRIRIZ"

Adaylardan Yahya Uğur ise ’Beyefendi taksicilik’ vurgusu yaptı. Müşteri memnuniyeti konusunda hassas davranacaklarını dile getiren Uğur, "Taksicilerin geleceğini ve mesleklerini güvence altına almak öncelikli görevimiz. Çünkü gün geçtikçe taksiciler adına olumsuz şeyler oluyor ve biz de taksicileri bu olumsuzluklarla ilgili bilgilendirip çözüm önerilerimizi de bildirdik. Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir. Çünkü eğer müşteri bizi tercih etmezse devlet bize zorla müşteri veremez. O yüzden müşterimizden şikayetlerin azalmasını önceliyoruz. Yanlış yapılmasını engelleyemeyebiliriz ama bütün İstanbullu bilsin ki yanlış yapanı cezalandırırız. Diğer kurumlara bırakmadan biz cezalandırırız. Biz taksiciliği seviyoruz çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. 3 kendini bilmez yüzünden İstanbulluyla müşteriyle kavga etmeyeceğiz. Dolayısıyla geçmişte mahallenin sevilen abisi olan o beyefendi taksiciliği geri getireceğiz. Bunun dışında SGK cezaları çok fazla can yakıyor. Aylık rutin telefon faturamız gibi. Bu konuda taksici arkadaşlarımız rahat edecek o cezalar artık gelmeyecek" diye konuştu.

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#Taksi#Seçim#Yahya Uğur

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