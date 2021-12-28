Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

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İstanbul’da taksi sorunlarına ilişkin her geçen gün yeni bir vaka ortaya çıkarken denetimlere de ara verilmiyor. Çeşitli noktalarda yapılan denetimler sonucunda yolcu seçen, yolcu almayan, aracında uygunsuz aksesuar bulunan araçlar tespit edilip emniyet birimlerince otoparka çekiliyor ve sürücüsünün de belgesi geçici süreliğine iptal ediliyor.

Sorunların azalması için çaba harcayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olağan genel kurula gidiyor. Seçimli olacak bu genel kurulla birlikte İstanbullu taksi plakası sahipleri yeni temsilcilerini seçmiş olacak.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

İTEO Başkanlığı’nda en güçlü görünen ve çalışmalarını sürdüren iki aday bulunuyor. Mevcut başkan Eyüp Aksu ve eski başkan Yahya Uğur.

Her ikisi de taksi sektöründe uzun yıllar bulunmuş ve İTEO yönetiminde de uzun yıllardır görev alan isimler olarak öne çıkıyor.

TAKSİMETRELER AYARLANACAK

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En son yapılan UKOME toplantısında taksi tarifelerine zam kararı çıktı. Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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EYÜP AKSU: ÖTV MUAFİYETİNİ YENİDEN GETİRECEĞİZ

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, yeni dönemle birlikte yapacaklarını anlattı. 2019 yılında sona eren ve taksicilerin sadece 1 defa faydalanabildiği ÖTV muafiyetini yeniden getireceklerini ve bunu da geliştireceklerini açıkladı. Aksu “Plakaya mahsus olarak ÖTV muafiyetini 6 yıl içerisinde 1 kez kullanılabilecek duruma getireceğiz. Her 6 yılda bir bu muafiyet yenilenecek ve taksici esnafı aracını ÖTV’siz olarak 6 yılda bir yenileyebilecek. 6 yıl olmasının sebebi de şu an ticari taksilerin sadece 6 yaşına kadar çalışabilmeleridir. 6 yaştan sonra araçların yenilenmesi gerekiyor, aksi takdirde İBB çalışma ruhsatı vermiyor” dedi.

“ARAÇ KULLANMA YAŞINI 8 YILA ÇIKARACAĞIZ”

Mevcut durumda 6 yıl kullanılabilen ancak ruhsat tescil tarihi Ocak ayıysa 5 yıla düşen araç kullanma yaşını Aksu 8 yıla çıkaracaklarını söyledi. Aksu “Son UKOME toplantısında taksiler için çalışma ruhsatı almaları için yaş sınırı 6 ay daha esnetildi, böylece 2016 model olan ticari taksiler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar çalışabilecek. 2016 model olup tescil tarihi 1 Temmuz sonrası ise tescil tarihine kadar çalışabilecek” açıklamasında bulundu.

“0-3 YAŞINDAKİ ARAÇLAR TAKSİYE GİREBİLECEK”

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Şu anda 0-2 yaşındaki hususi otomobiller ikinci el olarak alınıp ticari taksi olarak çalıştırılabiliyor. Bu durumu güncelleyeceklerini söyleyen Aksu “0-2 yaş kuralını 0-3 yaş olarak değiştirmeyi talep edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

TAKSİMETREYE YİNE ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ

Taksimetreye gelen yüzde 36’lık tarife zammını yeterli bulmayan İTEO Başkanı Eyüp Aksu “Tekrar zam talebinde bulunacağız. Yüzde 60 zam talep ettik, UKOME yüzde 36 verdi” dedi.

“TAKSİM” UYGULAMASI DEVREYE GİRECEK

Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan TAKSİM uygulamasına değinen Aksu teknolojiye geçilmesi halinde sorunların ortadan kalkacağını söyledi. TAKSİM uygulaması ile ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurduklarını belirten Aksu “Taksi ile yolcuyu buluşturan bir sistem olacak. Bir ay içerisinde devreye girecek. Canlı testler bitti. Yazılım tamamlandı. Çağrı merkezini esnaf odamızın 3’üncü katına kuruyoruz. Sadece ödeme kartlarının basılmasını bekliyoruz” dedi.

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“YAHYA UĞUR KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI”

İTEO’nun eski başkanı, yeni başkan adayı Yahya Uğur’a ilişkin olarak Aksu çarpıcı bir iddiada bulundu. Aksu “Yahya Uğur’un kendi adına kayıtlı, ruhsatlı özel aracıyla abisi korsan taksicilik yaparken yakalandı. Taksim’den havalimanına korsan olarak yolcu götürürken emniyet birimleri yakaladı. Aracı trafikten men edildi, EK 2, 3 maddesi uygulandı” açıklamasını yaptı.

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GALERİCİDEN 1.5 MİLYON LİRA ALINDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde İTEO Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Harmandar’ın bir televizyon kanalında İTEO’nun bir galericiden 1.5 milyon lira aldığını ve bunun ne için kullanıldığını bilmediği iddiasına yönelik olarak Aksu “Ahmet Harmandar açıklamayı yapmıştı. 4 yıldır İTEO’da beraber çalışıyoruz. O arkadaş memleketinde ve yurt dışında yaşadığı için esnaf odasına ve mesleğe faydalı olamıyor. Kendisiyle yeni dönemde çalışamayacağımı söyledim. Bunu söyledikten sonra iftiralar atmaya başladı. Böyle yanlışlar varsa 4 yıldır niye bizle beraber, neden her kararımızda imzası var, neden her ay huzur hakkı ücretini alıyor. Aslı yok, bize iftira atıp, kendisine yer arıyor” dedi.

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YAHYA UĞUR: İSTANBULLU İLE BARIŞMAYA GELİYORUZ

Bir önceki dönem İTEO Başkanı olan Yahya Uğur, mevcut yönetimin komedi yaptığını, ortada garip bir durum olduğunu söyledi. Uğur “İstanbullu ile barışmaya geliyoruz, patronumuz müşterimizdir. Müşterimiz bizim arkamızda oldukça biz kamu kurumlarıyla her şekilde anlaşırız. Müşteri bize kırgın, öfkeli olursa hiçbir kamu kurumu bize yardım etmez. Müşteri parayı veriyor, parasını aldığımız kişinin duasını alamıyorsak hizmet vermiş sayılmayız. Bir kitleyi temsil ediyorsanız kamu kurumlarıyla asla kavga edilmez. Kamu kurumları da vatandaşa hizmet etmek için vardır. Vatandaşın ve esnafın iyiliği için projeler geliştirip bunu kamuya doğru anlatmak gerekiyor” dedi.

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TAKSİCİLER OLAĞANÜSTÜ SIKINTILAR YAŞIYOR

Uğur “Biz taksiciler olağanüstünün üstünde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu gereksiz kavgalar, oda başkanının ve yönetiminin gerçekten bütün İstanbullu müşterilerimizi öfkelendirecek birçok kararları oldu. Tacizcilerin tekrar takside çalışmasını teklif etmek ve kabul edilmeyince mahkemeye vermek ne demek. Tacizci ve tırnakçıların çalışmasına mahkeme engel koydu ama bir daha böyle bir şeyin gündeme gelmeyeceğinden herkes emin olabilir. ‘Tacizciler affedilsin’ diye İBB’ye, mahkemeye başvursa da taksici esnafı olarak odanın bu yanlışını kabul etmiyoruz ve bu dava yüzünden müşterilerimizden özür diliyoruz. Bana muhalefet olsun diye bizim düşündüğümüz kararları iptal ettirmeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.

ÖTV MUAFİYETİNİ CUMHURBAŞKANIMIZDAN YENİDEN İSTERİZ

Taksilere ÖTV muafiyetini yeniden getirmek isteyen Uğur “ÖTV’yi yeniden getiririz. Cumhurbaşkanımızdan isteriz, rica ederiz, ‘Yanlış zamanda ÖTV indirimi istemişiz’ diye, Cumhurbaşkanımızın takdirine kalır. ÖTV ile kaliteli araç alanlar şu anda kârda” dedi.

İSTANBUL’UN YENİ TAKSİYE İHTİYACI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uzun süredir 5000 yeni taksiyi hayata geçirme projesine ilişkin olarak “İstanbul’da taksiye ihtiyaç olduğuna inanmıyorum. 4 sene önce yoktu ve bugün de olmaması lazım. İstanbul’un nüfusu düşüyor.” değerlendirmesini yaptı.

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DOLMUŞ VE MİNİBÜS DÖNÜŞÜMÜNDEKİ TAKSİLER ÇALIŞIYOR

Uğur, dolmuş ve minibüslerin dönüşümlerinde sorun olduğu ve mahkeme ile plakaların iptal edileceği yönündeki İTEO Başkanı Aksu’nun açıklamalarına yönelik olarak şunları söyledi:

“Oda başkanının yaptığı her açıklamayı lütfen teyit ettirin. Hiçbir şekilde doğru bir şey söylemiyor. Manipülatif açıklamalar yapıyor. İptal olan minibüsten dönüşen taksi yok. 600 adetten fazla araba ruhsatını aldı çalışıyor. Çalışanlara dair yaptırım kararı gelmedi. Yürütme durdurulmadı da. Mahkeme belediyeye ‘savunma yap’ demiş, belediye de 15 gün süre istemiş. Mahkeme de savunma yapana kadar işlem yapmanızı engelliyorum kararını almış, durum bundan ibaret. İptal olan minibüs ya da dolmuştan dönen ticari taksi yok.”

“PARALEL YAPININ ELEMANLARI KUMPAS KURDU, KORSAN TAKSİCİLİK FAALİYETİM YOK”

İTEO Başkanı Eyüp Aksu’nun Yahya Uğur’a yönelik olarak korsan taksicilik yaptığına dair iddialarını Uğur şöyle yanıtladı:

“Beni en çok savunan Eyüp Aksu’ydu. Bir seçime daha girdik onunla. Sonra başkan vekilim oldu. Korsan taksicilik faaliyetim yok ama korsanı engelleyen yasayı çıkarttığımız için bize o dönem paralel yapının elemanları tarafından hazırlanan bir kumpas kuruldu. Abim, otelinde 15 gün kalan misafirlerini havaalanına götürdüğünde özel olarak polisler tarafından çevrilmiş ve korsan taksicilikten değil transfer belgesi olmadığını için ceza yazılmıştı. O dönem de beni en çok savunan Eyüp Aksu olmuştu.”

“1.5 MİLYON LİRAYI TEFECİDEN ALIP KASAYA SOKTULAR”

Uğur, İTEO’nun tefecilerden para aldığını iddia etti. Uğur “Geçen hafta oda üyesi açıkladı. 1.5 milyon lirayı tefeciden borç alarak kasaya soktular. Benden önce Semih Kaçanoğlu diye bir başkan vardı. 50 yıl boyunca yönetimde bulunmuş. Taksicilikten geçinen esnaflar bir de taksicilerin sırtından geçinenler var. Eyüp Aksu benim yanımdayken Kaçanoğlu tarafından satın alınmış. Bunu da yönetim kurulu üyesinin açıklama yapmasıyla öğrendik. ‘Bizden baba parası istiyorlar. Babanın parasını toplayıp veriyoruz.’ dedi. Tefeciden borç para alıp otelde yemek vermek ne demek? Dubai’de Careemle 3 gün yatıya kaldılar. Kendi maaşını bile babalarına vermek zorunda olan bir yönetim esnafın hakkını koruyabilir.” dedi.

TAKSİLERDE YAŞ SINIRINI KALDIRMAYI İSTİYORUZ

Taksilerdeki 6 yaş sınırını süresiz olmasını istediklerini belirten Uğur “2007 yılında yaş sınırı geldi, 2014’te uygulanmaya başlandı. 2016 yılında Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunarak ÖTV’yi çıkartmıştık. Yaş sınırı müşteriye yaramıştı. Şu anda da müşterilerin de yeni otomobillere ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.