Taksi, minibüs, dolmuş, servis plakalarının alım-satımı, tahsisi durduruldu

İstanbul’da plaka sahipleri araçlarını koronavirüs nedeniyle satamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis araçlarının alım-satım, devir, tahsis işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

TAKSİ PLAKALARI DÜŞÜŞTE

Koronavirüs nedeniyle iş hacmi büyük oranda düşen ticari taksilern plaka fiyatları da kısa sürede 1.8 milyon liraya geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 2.1 milyon lira seviyesinden işlemler gerçekleşiyordu.

İBB TUHİM’den yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.