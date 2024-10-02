Taklit ve tağşiş yapan firmalar duyuruldu... İşte sahte gıda ürünleri

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu ve ihlal edenlerin ilan edileceğini belirtmişti.

Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.

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İKİ KATEGORİDE ELE ALINACAK

Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

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TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR









































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