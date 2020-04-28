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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 28.04.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Takasbank'a yeni görevler

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Takasbank'a yeni görevler
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Merkez Bankası, iki faaliyet konusunun Takasbank'ın faaliyetleri arasına eklenmesine karar verdi.

Merkez Bankası (TCMB), iki faaliyet konusunun İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler çerçevesinde
onaylanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB kararlarına göre, "Taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığı ile ödenmesi" ve "Tezgahüstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması" faaliyetleri, Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.

Taşıt alım-satımlarında paranın bir havuzda tutulup, satış sonrasında güvenli şekilde hesaba geçmesi yeni düzenleme ile sağlanacak.

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