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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Takasbank'a yeni faaliyet izni

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Takasbank'a yeni faaliyet izni
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İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat hizmeti vermesine izin verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konuya ilişkin tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Takasbank'ın Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat hizmeti vermesinin diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve hizmetin Takasbank'a verilmiş faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildiği belirtildi.

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