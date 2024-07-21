Tahtakale’den dünyaya açıldı... Dakikada bir saat üretiyor

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Eminönü’nde tarihi 1800’lere dayanan Zaza Han ile Çavuşoğlu Han’ın civarında başlayan hikaye, Anadolu’dan gelen müşterilerin tarihi handaki dükkanın müdavimi olmasıyla birlikte gelişiyor. Yıllar sonra şirketleşip, kendi markalarını kurup, Ankara’da ve Çin’de fabrika kurup, ihracata başlamalarının önünü açacak olan Ali Güner, o dönem daha 15 yaşında. İthal saatler sattıkları dükkanlarında babasına yardım etmekle sektöre giren Güner, aile işini 1989’da Serhat Saat A.Ş adıyla markalaştırarak yaptıkları ticareti büyütüyor ve önde gelen saat toptancılarından biri oluyor. Şirket, yıllar içinde yaptığı çeşitli yatırımlarla da distribütör olmaktan çıkıp, yedek parçasını Ankara’da, saatin kendisini Çin’de üreterek ‘dakikada bir saat üretir’ hale geldi.

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Serhat Saat’in Kurucusu Ali Güner ve torunu Serhat Saat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Başer ile markalarının geldiği noktayı konuştuk.

ANKARA’YA 200 MİLYON TL YATIRIM

Güner’in aktardığına göre, firmanın alt iştiraki olan Saatsan Saat Sanayi A.Ş firması ile Ankara Ayaş’ta kurdukları üretim tesisine kademeli olarak 200 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 35 çalışanın istihdam edildiği bu tesiste ağırlıklı olarak deri kordon, saat klipsi gibi saat parçaları üretiliyor.





“Serhat Saat, sahibi olduğu 30’dan fazla markayı Serhat Saat lisans çatısı altında toplayarak Romanson, Polo Design ve Brabus gibi markaların saat dışındaki ürün gruplarına lisanslama yapmaya devam ediyor” diyen Güner, “Satışını üstlendiğimiz David Guner, Dice Kayek, RMS Zeitmeister, Toms, Withfit markaları dışında gizlilik sözleşmesi kapsamında 40’dan fazla yerli ve yabancı marka ve kurumsal saat satışları için dakikada bir, yılda 600 binden fazla saat üretiyoruz ve ‘dünyanın saatini üretiyoruz’ mottosuyla yatırımlarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Güner ayrıca, perakende tarafında ülke genelinde 1.000’den fazla bayiyle hizmet verdiklerini ifade etti.

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HONG KONG İLE DÜNYAYA AÇILDI

Şirketin dış pazara açılması ise ailenin başka bir oğluyla olmuş. Ali Güner’in Eminönü’nde babasının yanında yetişerek bugüne getirdiği aile şirketini, Güner’in oğlu Ahmet Güner farklı bir noktaya taşımış. Ahmet Güner, Hong Kong’da edindiği deneyim ve bağlantılarla şirketlerinin ihracat yapmasını sağlayan isim. Şirketin Hong Kong’taki ofisini ve Çin’deki üretim tesisini kuran Ahmet Güner, şirketin önemli markalarından ‘David Guner’ın da yaratıcılarından.

Şirketin ihracattaki başarılarını ve gelecek dönem hedeflerini ise, şirketin üçüncü jenerasyon temsilcisi Osman Başer’den dinliyoruz. Başer, gelinen noktada Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplamda 60’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. ABD pazarında güçlenmek için ABD’de yatırıma başladıklarını; orada kendi şirketlerini açtıklarını dile getiren Başer, “Avrupa pazarında da güçlenmek istiyoruz. Çünkü markalaşmanın yolu Avrupa’dan geçiyor. Almanya’da ofis açıp, Avrupa pazarına yayılmayı hedefliyoruz. 2025’in ikinci çeyreğine kadar Almanya’daki yatırımlarımız da rayına oturmuş olur” dedi.