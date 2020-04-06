Emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek, nedir?

Tahsis numarası, emekli bayram ikramiyesi ödemelerini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tahsis numarası nedir, nasıl öğrenebilir? Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin daha 7 Nisan ve 11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceği duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerinde tahsis numaralarının dikkate alınacağını belirtmişti. Detaylar haberimizde sizlerle.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaraya tahsis numarası denir.

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı öğrenilebilir.

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahsis numaraları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra SGK’nın hizmetleri arasında yer alan evrak takibi sorgulaması alanına giriş yapmanız ve oradan da sorgulama işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Sorgulama işlemi için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanılabiliyor. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İkramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” demişti.