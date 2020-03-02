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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Tahran'da turizm Coronavirüs'den olumsuz etkilendi

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Tahran'da turizm Coronavirüs'den olumsuz etkilendi
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İran'da can alan koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başkent Tahran'daki otellerin neredeyse boş kaldığı, doluluk oranının yüzde 98 düştüğü belirtildi.

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Tahran Otel ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Muhammed Ali Ferhmeher, "Tahran'da koronavirüs nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 98 düştü. Neredeyse tüm otel ve pansiyonlar kapanma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.
Otellerin pek çoğunun zarar etmekte olduğunu aktaran Ferhmeher, gelecek aylarda durumun düzelmesini beklediklerini kaydetti.

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiği açıklanmıştı.

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