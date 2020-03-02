Tahran'da turizm Coronavirüs'den olumsuz etkilendi

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Tahran Otel ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Muhammed Ali Ferhmeher, "Tahran'da koronavirüs nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 98 düştü. Neredeyse tüm otel ve pansiyonlar kapanma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

Otellerin pek çoğunun zarar etmekte olduğunu aktaran Ferhmeher, gelecek aylarda durumun düzelmesini beklediklerini kaydetti.



İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiği açıklanmıştı.