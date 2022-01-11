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Tahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama

#Goldman Sachs#Jpmorgan#Fed Faiz
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklama

Goldman Sachs, Fed'in faiz arttırımıyla ilgili tahminde bulunmuş, 4 kez gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Dev bankanın tahminin ardından JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’su olan Jamie Dimon da bir tahminde bulundu.

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Goldman Sachs ekonomistleri yaptıkları açıklamada Fed'in 2022 içindeki faiz arttırımı öngörülerini aktarmıştı. Bugün diğer bir dev banka JP Morgan'dan açıklama geldi.

JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’su olan Jamie Dimon, ABD’nin en iyi ekonomik büyümeye yöneldiğini söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki yıl da oldukça iyi olacak."

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FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz arttırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtti.

Faiz arttırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" dedi ve ekledi: "Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur."

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GOLDMAN SACHS'TAN 4 VURGUSU

Goldman Sachs'a göre, ABD Merkez Bankası Fed bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

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Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini aralık ayından temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

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ERKEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti.

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#Goldman Sachs#Jpmorgan#Fed Faiz

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