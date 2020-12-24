Tahliye Taahhütnamesi nedir? İşte, tahliye taahhütnamesi örneği ve geçerlilik şartları

Tahliye Taahhütnamesi, belirli geçerlilik şartlarına sahiptir. Kanun Koyucu 6570 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (a) bendinde, kiracı tarafından geçerli bir tahliye taahhüdü verilmesi durumunu, tahliye sebeplerinin ilki olarak düzenlemiştir.



6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin (a) bendinde, kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen o tarihte tahliye edilmediği takdirde kiralayanın icraya başvurabileceği bildirilmiştir. Kanun icraya başvurabileceğinden bahsetmekte ise de, uygulamaya göre kiralayan icra dairesine başvurmadan doğrudan sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Bu iki yoldan birini seçme hakkı kiralayana aittir.



Kiracı tarafından kiralayana verilmiş tahliye taahhüdünün önemli olan bir diğer yönü de, kiralayanın başka bir nedene dayanmasına gerek olmaksızın kira sözleşmesini ortadan kaldırabilmesidir.



Ayrıca tahliye taahhüdünde zamanında tahliye edilmemesi halinde kiracının cezai şart ödeyeceği de kararlaştırılabilinir ve bu da geçerlidir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları 4 ana başlıkta ele alınabilir. Bunlar;

1. Tahliye Taahhüdünün Bizzat Kiracı Tarafından Verilmiş Olması

2. Tahliye Taahhüdünün Yazılı Şekilde Yapılmış Olması

3. Tahliye Taahhüdünün İlk Kira Sözleşmesinden Sonra ya da Kiralanana Girildikten Sonra Verilmiş Olması

4. Tahliye Taahhüdünde, Tahliye Tarihinin Belirtilmiş Olması

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ (RİSKLİ YAPI İÇİN)

……..ada ……….parsel ……..bağımsız bölüm ve ……….. yapı kimlik numaralı bina ……………tarihinde 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmiştir. Riskli binamı ……………tarihinde tarafımdan/kiracı tarafından tahliye edildiğini beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

…./…../20…

Ad Soyad İmza

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ (ANLAŞMAZLIK İÇİN)





TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI (ÜNVANI) :



MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI :



TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ :



TAHLİYE TARİHİ :



Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum, Tapuda; ……………………….. olarak kayıtlı bulunan

taşınmaz ile ilgili olarak …………….. ile akdedilmiş kira sözleşmesinin süre sonu olan ……………

tarihinde ve/veya söz konusu sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden evvel sona

ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde herhangi bir

ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar

Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte

taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin

icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı

uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve

peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.



İşbu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır.



TAAHHÜT TARİHİ :



TAAHHÜT EDEN :



İMZASI