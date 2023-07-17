Tahıl koridorunda gözler Rusya’da

Haberin Devamı

Rusya’dan hafta sonu yeni bir adım gelmezken; anlaşma kapsamında şimdiye kadar 33 milyon ton tarım ürünü taşıyan binden fazla geminin Ukrayna limanından hareket ettiği belirtiliyor. Bu kapsamda son geminin ise dün sabah saatlerinde Odessa limanından hareket ettiği öğrenildi. Tahıl Koridoru Anlaşması sağlanmadan, geçtiğimiz yıl şubat ayında buğday fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Analistler, buğday fiyatlarının anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde yeniden yükselişe geçeceğini savunuyor. Bu yüzden sadece buğday fiyatlarında değil tarımsal emtia ürünlerinin birçoğunda yukarı yönlü hareket izlenebileceği kaydediliyor. Küresel ısınma ve El Nino ile mücade eden gıda üretiminde yeni bir krizin fiyatlar üstünde yeni bir baskı unsuru oluşturması ise en büyük tehditlerden biri olarak gösteriliyor.



CNBC’de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya Devlet Başkanı Putin’e anlaşmanın devam etmesine yönelik bir mektup gönderdiği açıklanmıştı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise iletişimin hafta sonu boyunca sürdüğünü belirtti. Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada ise Moskova’nın tavrının ve beklentilerinin altını çizerek, anlaşmanın dördüncü kez yenilenmesi konusunda oldukça mesafeli bir tutum ortaya koydu.