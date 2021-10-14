Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? Taha Çakmak özgeçmiş ve biyografi detayları

Taha Çakmak Elazığ'da dünyaya geldi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl Türk Hava Yolları'nda (THY) çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.
Ziraat Bankası'nın sitesine göre hala Yönetim Kurulu üyesi olan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre "En Güçlü 50 İK Lideri" sıralamasında 8'nci sıradaydı.
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