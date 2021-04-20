MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTadelle, Sarelle, Sagra... OYAK'a devrine izin çıktı
GeriEkonomi Tadelle, Sarelle, Sagra... OYAK'a devrine izin çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.04.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Tadelle, Sarelle, Sagra... OYAK'a devrine izin çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tadelle, Sarelle, Sagra... OYAK'a devrine izin çıktı

Rekabet Kurulu, OYAK Gıda'nın Sanset Gıda bünyesindeki markalar, üretim faaliyetleri ve fabrikasını almasını onayladı.

OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San  ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların  stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka  çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı internet sitesinde yayımlandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi