Tablet mi yoksa dizüstü mü?

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Teknoloji geliştikçe hayatımıza birçok farklı ürün giriyor ve zaman geçtikçe bu ürünler içi içe geçmeye başlıyor. Bunun en büyük örnekleri arasında tablet ve dizüstü bilgisayarlar yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlar çok uzun zamandır teknoloji dünyasının merkezinde bulunuyor. İş dünyasını, işe bakış açımızı değiştiren bu taşınabilir bilgi merkezleri, elbette zaman içerisinde evrim geçirdi. Yeni geliştirmeler sayesinde çok daha taşınabilir hale gelen bu ürün gamı, genel form faktörlerini uzun süre boyunca korudular. Ancak bu böyle sürmedi ve akıllı telefonların etkisiyle doğan tablet modelleri, dizüstü bilgisayarları ve onlara bakış açısını değiştirdi.

DOKUNMATİK EKRAN PATLAMASI

Özellikle Apple’ın satışa sunduğu ilk iPad ile beraber kullanıcılar büyük dokunmatik ekranda çalışmanın keyfine varmaya başladı. İşte bunun üstüne de üreticiler, dizüstü bilgisayarlara dokunmatik ekran koyma fikrini daha çok ön plana çıkardı. Tabletler sonrasında dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlarda gerçekten büyük bir patlama yaşandı. Günümüzde artık çok sayıda hibrit yapıdaki dizüstü bilgisayar bulunuyor. Bu hibrit modeller dokunmatik ve çoğu zaman hareketli ekranlarıyla hem bir tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Dizüstüler bir tablet gibi deneyim sunmaya başladı, peki tabletler yerinde mi saydı? Elbette hayır.

TABLET KISITLAMALARI

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Günümüzde tabletler dizüstü bilgisayarlara dönüşüyor. Dizüstüler de tabletlere. Ancak bu dönüşümün iki tarafta da yarattığı bazı limitler ve sorunlar bulunuyor. Örneğin tabletler dizüstü bilgisayar haline gelmeye başladı ancak halen bir bilgisayar kadar esnek değiller. Örneğin Apple’ın iPad işletim sistemi iPadOS, halen bir Windows ya da macOS gibi esnek çalışma imkanları ve alanı sağlamıyor. Klavye ve fare desteğine rağmen halen bir iPad modeli çoğu kişi için bilgisayarın yerini kesinlikle tutamıyor. Bir tablete dönüşmek isteyen Windows işletim sistemli dizüstüler de halen tablet konforundan uzaktalar. Çoğu ekranı klavyesinden ayrı olarak kullanılabilen hibrit modelin pili tabletler kadar uzun gitmiyor. Bu modeller halen tabletler kadar hafif değiller ve tabletler kadar taşınabilir seçenekler sayılmıyorlar.

NASIL SEÇİM YAPMALI?

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“Bir tablet mi yoksa dizüstü bilgisayar mı almalıyız?” Bu sorunun cevabı herkes için değişiyor. Yeni nesil iPad Pro gibi cihazlar ile beraber tabletler üzerinde yapılabileceklerin sınırı çok yükseldi. Artık tablet üzerinde Photoshop ile fotoğraf düzenleyebilir, üç boyutlu tasarım yapabilir, kod yazabilir, Microsoft Office dosyalarında çalışabilir, çizim yapabilir, tüm eğlence ihtiyacınızı giderebilir veya internette rahatlıkla gezebilirsiniz. Ancak tabletlerin işletim sistemi merkezli limitleri sizleri birçok konuda sınırlayabilir. Bu açıdan özellikle çalışma ve iş hayatınızda hiçbir engele takılmak istiyorsanız, aynı zamanda klavye ve Touchpad yerleşik olsun diyorsanız, Windows ya da macOS işletim sistemli bir dizüstü bilgisayar çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Burada dokunmatik ekranlı bir model seçmeniz, özellikle fotoğraf düzenleme ve çizim gibi konularda stylus kalem ile çalışmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca iki tarafın en iyi özelliklerinden yararlanmak adına iyi bir dizüstü ile orta seviye bir tablet satın almak da mantıklı olabilir.

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YÜKSEK PERFORMANS

APPLE’ın kendi geliştirdiği M1 işlemci üzerine kurulan MacBook Air, yeni bir dizüstü düşünenlerin mutlaka bakması gerekenler arasında. M1 işlemcisi ile çok yüksek performans ve 18 saat kadar aktif pil ömrü getiren macOS işletim sistemli ürün, ince ve hafif olduğundan rahatlıkla taşınabiliyor. 10.999 TL





DAHA HAFİFİ YOK

EKRANI tersine doğru katlanabilen dünyanın en hafif 13 inç dizüstü bilgisayar modeli olan Dynabook Portegé X30W, yapısı gereği tablet formunda kullanım sunabiliyor. 16 saat gibi çok iyi bir pil ömrü getiren ürün, gücünü Intel işlemcilerden alıyor ve profesyonel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabiliyor. Başlangıç fiyatı: 17.500 TL

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HİBRİT YAPIDA GÜÇLÜ SEÇENEK

LENOVO ThinkPad X12 Detachable, tablet ile dizüstü formlarını bir araya getiren ürünlerden. Ekranı ile klavye kısmı birbirinden ayrılabilen ürün, bu sayede sadece tablet olarak kullanılabiliyor. Bir çizim kalemi ile gelen hibrit dizüstü, güçlü Intel işlemcisiyle performans konusunda yarı yolda bırakmıyor, 10 saat kadar pil ömrü sunuyor. 24.000 TL





UFAK MODERN VE GÜÇLÜ

Çok uzun zamandır yenilenmesi beklenen iPad mini, sonunda yeni jenerasyona geçiş yaptı. 8,3 inç ekranı ve A15 Bionic işlemcisiyle güçlü bir seçenek halini alan yeni mini, tek elde kontrol edilebildiği için hareket halinde çalışanlar için en mantıklı tabletler arasında başı çekiyor. Modelin Apple Pencil desteği de bulunuyor. 5.799 TL (64 GB)

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ANDROİD PAZARININ SON ÜYESİ

XIAOMİ uzun zaman sonra Android tablet pazarına geri döndü ve Xiaomi Pad 5 modelini karşımıza çıkardı. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet, geniş imkanlar getiren Android işletim sistemine sahip en güncel modellerden ve kalem desteğiyle çizim için de rahatlıkla tercih edilebilir. 3.999 TL (256 GB)





HARMONYOS’LU TABLET

HUAWEI’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemiyle gelen ve bu sayede yetenekleri yüksek olan tablet, kalem ve özellikle klavye aksesuarı ile dizüstü formuna bürünebiliyor. Ek olarak fare desteği de olan model, 120 Hz ekranıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve WiFi 6 ile yüksek bağlantı hızı getiriyor. 4.499 TL (128 GB)