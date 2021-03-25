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Ekonomi
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Tabiat Parkı uygulama projeleri yaptırılması hizmeti alınacaktır

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Tabiat Parkı uygulama projeleri yaptırılması hizmeti alınacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Akgöl Tabiat Parkı uygulama projeleri yaptırılması hizmet alım işi ihale yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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