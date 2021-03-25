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Tabiat Parkı uygulama projeleri yaptırılması hizmeti alınacaktır
Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Akgöl Tabiat Parkı uygulama projeleri yaptırılması hizmet alım işi ihale yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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