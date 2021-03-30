Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki topladı.

Satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyor.

Şeytan ayakkabısı diye geçen ayakkabıda dini ögeler yer alıyor.

1018 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlendi.

Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükendi.

DAVA AÇILDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edildi.

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