MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı
GeriEkonomi Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF'le birlikte tabanında insan kanı olan 'Şeytan Ayakkabısı' büyük tepki topladı ve dava açıldı.

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki topladı. 

Satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyor. 

Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı

Şeytan ayakkabısı diye geçen ayakkabıda dini ögeler yer alıyor. 

1018 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlendi. 

Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükendi.

Tabanında insan kanı kullanılmıştı, bir dakikada tamamı satıldı... Büyük tepki topladı, dava açıldı

DAVA AÇILDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edildi.

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi