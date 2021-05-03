Tabaktaki yiyeceğin izini süren uygulama

Metro Türkiye kaç yıldır Türkiye’de? Hangi şehirlerdesiniz? Kaç mağazanız, kaç çalışanınız, kaç müşteriniz var?

Türkiye’de faaliyete başladığımız 1990 yılından günümüze ülkemize ekonomik katma değer yaratıyoruz. Türk mutfağının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 30 yıldır ‘İşin Mutfağı’ndayız. Türkiye’nin 21 şehrindeki 37 mağazada yaklaşık 4 bin 500 çalışanıyla doğrudan 2 milyon, otel ve restoranlar aracılığı ile dolaylı olarak 20 milyon tüketiciye hizmet veriyoruz.

DAHA İYİ BİR GELECEK

Özellikle sürdürülebilirlik, üretimden dağıtıma tüm değer zincirimiz boyunca iş yapış biçimimizin merkezinde bulunuyor. Gıda atıklarının önlenmesinden, yerel üreticinin ve ürünlerin korunmasına; izlenebilirlikten sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına kadar tüm işlerimize insan odaklı yaklaşıyor, ülkemizde yerel ürünlerin, üreticilerin, kooperatifçiliğin, gıda güvenliğinin gelişimine destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha iyi bir gelecek için adım atmalarını sağlamayı da hedefliyoruz. Bu yönde de farklı projeler geliştiriyoruz. Bunların en yenisi de ‘Tabağında ne var?’ hareketimiz...

TARLADAN ÇATALA

‘Tabağında ne var’ projesi nedir?

Gıdanın sürdürülebilirliğini ve güvenliğini sağlayabilmenin, kaynakları koruyabilmenin en temel yolunun izlenebilirlik uygulamaları olduğuna inanıyoruz. Pandemi bu talebi daha da hızlandırdı. Hayvansal ya da bitkisel ürünlerin üretim, işleme ve dağıtım dâhil olmak üzere tüm aşamalarının, yani ürünün kaynağından sofraya kadar geldiği sürecin izini sürdüğümüz sistem izlenebilirlik uygulamasının ta kendisi. Tarladan çatala da diyebiliriz. ‘Tabağında ne var’ hareketimizde ise tüketicilere sadece izlenebilirlik çözümü sunmanın çok ötesine geçiyoruz. Tüketicilere izlenebilirlik çözümleri sunarken aynı zamanda tüm gıda ürünlerde aslında tabaklarında ne olduğunu takip etmeleri, tükettikleri ürünlerinin bilgiyle izini sürmelerinin ne denli önemli olduğu konusunda onları bilgilendirmeyi ve daha da bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

8 BİN 500 ÜRÜN

Tüketici yiyeceğin izini nasıl sürebilir?

Yaklaşık 200 meyve-sebze tedarikçisi ile 430 ürün çeşidi ve altındaki yaklaşık 8 bin 500 ürünün bilgilerini 15 farklı kriterde 360 derece şeffaflıkla QR kod aracılığıyla müşterilerimize sunuyoruz. Tüketici telefon kamerasına QR kodu okuttuğunda hangi çiftçinin ürünü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, ürünün pestisit ve ağır metal analizlerine, hasat edildiği tarla ve paketlendiği tesislerin gıda güvenliği ve adil çalışma koşullarına kadar her şeyi görebiliyor.

GIDADA ŞEFFAFLIK

Et ve bal zaman zaman kötü veya taklit haberleriyle gündeme gelir. Metro’nun bu ürünlere özel uygulaması var mı?

Gıdada hile ve tağşiş konusuyla ilgili olarak 2016 yılında gıdalarda taklit ve tağşiş çalışmalarını başlattık. Üç yılda 4 bin ürünü analiz ettik. Kırmızı ette izlenebilirlik uygulamasını hayata geçirdik. Limanlarda ve karaya çıkış noktalarında kasalara konulan balığın hangi sularda, hangi tekneyle ve ne zaman avlandığını belirten izlenebilirlik bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Şeffaflığı temel alarak bu bilgileri satış aşamasında QR barkodlar aracılığıyla müşterilerimizle paylaşıyoruz. Balın etiketinde yer alan QR kod aracılığıyla da bitki kaynağı, ürünlerin dolum tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, analiz sonuçları ile birlikte üretici bilgilerini de paylaşıyoruz.

PANDEMİDE YEREL ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI

Pandemi ve tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler ve bunların Metro Market operasyonlarına genel etkisi nasıl oldu?

Nielsen’in bir araştırmasına göre yerel ürünlerin tercih edilme oranı yüzde 54’ten yüzde 76’ya çıktı. Coğrafi İşaretli Ürünlerin satışının 400 milyon TL’ye ulaşmasıyla geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’lik bir artış gördük. Özellikle son üç ayda organik ürünlere olan talep yüzde 34, bitkisel bazlı vegan ürünlere olan talep ise geçen yıla kıyasla 3 kat arttı. Bu değişimin kalıcı olacağına inanıyoruz.

RAMAZANDA ARTIYOR

Ramazanaa özel taklit ve tağşiş çalışmaları yapıyor musunuz?

Ramazan ayında en çok tercih edilen gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe karşı mücadele de hem tüketicinin sağlığını hem de cebini korumak açısından büyük önem kazanıyor. Ramazanda da en çok tüketilen ürünlerde öncelikli olarak analizlerimizi yenileyerek tamamladık. Toplam 274 üründe 84 parametreye göre analizler yapıldı. Sonuçları uygun, sağlıklı ve güvenilir ürünler raflardaki yerini aldı. Bu ürünler içerisinde ramazanda en çok tüketilen balın yanı sıra sucuk, köfte, sosis, salam gibi et ürünlerinden peynir, yoğurt, tereyağı vs. süt ürünleri ile zeytinyağı, tahin, pekmez, kahve gibi birçok ürün bulunuyor.

105 BİN ÜRETİCİ YEREL ÜRETİM İÇİN DESTEKLENİYOR

‘Tabağında ne var’ projesinin üreticiye katkıları nelerdir?

İşbİrlİği yaptığımız kooperatif ve tedarikçilere bağlı 105 bin üreticiyi doğrudan etkileyerek yerel üretimi de destekliyoruz. İzlenebilirlik uygulaması kapsamında ürün ve künye bağlantısı ve izlenebilirlik dijital altyapısı konusunda yaklaşık 200 tedarikçimize eğitim verdik. Kooperatiflere ve tedarikçilere gerektiğinde teknolojik ekipmanların alımında kolaylık sağlıyoruz. Ürünlerin sürdürülebilirliği açısından da önemli. Yerel ürünlerin korunmasına da destek oluyoruz. 800’ün üzerinde üretici ve kooperatif ile işbirliği yaptık. Kadınların ekonomiye ve ticari hayata kazandırmayı önemsiyor, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle de işbirlikleri yapmaya teşvik ediyoruz.

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