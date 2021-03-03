T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 08.03.2021 - 14.03.2021 tarihlerinde https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ