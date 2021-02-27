T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyun yazma yarışmasına davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre yarışmanın adı “Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın”dır. Ayrıca bu yarışma kapsamında “Bilim, Sanat ve Savaşlarda Kadınlarımız” ayrı bir başlık oluşturacaktır. Eserlerde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan bilinen veya bilinmeyen; bilim, sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öyküleri tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele alınmalıdır.



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