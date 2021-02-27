T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyun yazma yarışmasına davet
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2021-2022 tiyatro mevsiminde gerçekleştirmek üzere 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B maddesi uyarınca yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla oyun yazma yarışması düzenleyecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre yarışmanın adı “Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın”dır. Ayrıca bu yarışma kapsamında “Bilim, Sanat ve Savaşlarda Kadınlarımız” ayrı bir başlık oluşturacaktır. Eserlerde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan bilinen veya bilinmeyen; bilim, sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öyküleri tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele alınmalıdır.
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