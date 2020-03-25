MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriT-70'in yer testleri devam ediyor
GeriEkonomi T-70'in yer testleri devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

T-70'in yer testleri devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
T-70'in yer testleri devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii Başkanlığı “T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor” dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 helikopteri üretilecek” bilgisine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda T-70 helikopterine ilişkin görüntüler de yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle