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SYS Genel Müdürü Aral: Savunma sanayisindeki dönüşümü dünyaya duyuracağız

#Samsun Yurt Savunma#C. Utku Aral#Fuar
SYS Genel Müdürü Aral: Savunma sanayisindeki dönüşümü dünyaya duyuracağız

Hafif silah üreticilerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesuarları alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı fuarlarından SHOT Show’da Türkiye’yi temsil edecek. 18-21 Ocak tarihlerinde ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek fuara dünyanın en önemli üreticileri katılacak.

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Fuarda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde ulaştıkları son noktayı göstereceklerini ifade eden Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “43 yıldır ateşli silah endüstrilerini bir araya getirerek en yeni trendleri belirleyen fuar için hazırlıkları tamamladık. Türk savunma sanayinin yaşadığı büyük dönüşümü fuar kapsamında tüm dünyaya duyuracağız. Türk savunma sanayi Ar-Ge ve inovasyonun gücüyle büyük bir dönüşüm içerisinde. En yeni trendlerin belirlendiği SHOT Show’da yeni ürünlerimiz ile gövde gösterisi yapacağız” dedi. Geçen yıl oldukça önemli bir satış performansı gösterdiklerini ve bunun sonucunda ihracat şampiyonluğu elde ettiklerini belirten C. Utku Aral, “CANiK, 2022’ye yeni ürünler çıkararak başladı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının bir yansıması olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Yeni yıla da Las Vegas’a çıkarma yaparak başlıyor” diye konuştu.

100 BİN ADET sattı

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Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle global adımlarını hızlandırdıklarını belirten C. Utku Aral, “Geçtiğimiz yıl ihracatta elde ettiğimiz şampiyonlukların bir kazanımı olarak mevcut pazarlarımızın gücüne güç katarken yeni hedef pazarlarda da varlık kazanmayı sürdürüyoruz. Amerika pazarındaki yerimizi de her geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz METE SFT ve METE SFx modellerimizle Amerika pazarındaki konumumuzu yükseltmeyi başardık. Bu 2 modelimizi satışa sunduğumuz 2021 Ağustos ayından itibaren 100 bin adede yakın satış gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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#Samsun Yurt Savunma#C. Utku Aral#Fuar

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