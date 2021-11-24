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Swap nedir ve ne demek?

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Swap nedir ve ne demek

Swap, finansal işlemlerde kullanılan bir terim olduğu için pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Peki, Swap nedir, hangi sektörlerde ne amaçla kullanılan bir kelimedir? Swap işlemi nasıl yapılır ne anlama gelir? İşte Swap işlemleri hakkında tüm detaylar ile Swap ne demek sorusuna cevaben kelime anlamı

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Swap, son günlerde adı sıkça duyulmakta olan bir kavramdır. Swap ne demek ve swap işlemleri nedir konuları hakkında hazırladığımız yazımız ile; bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Swap ve swap işlemleri hakkında tüm gerekli bilgileri, sizler için derledik.

Swap Nedir?

Swap, son zamanların en çok duyulan terimlerinden birisidir. Birçok kişi tarafından, günümüzde bu terim merak konusu haline geldi. "Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

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Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

Swap İşlemi Nedir?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır. Bir para takası, başka bir para biriminde olanlar için; bir nevi faiz ödemelerinin takasıdır.

İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark; swap oranını belirlemektedir. Bir swap oranı işlemindeki takasın sabit oranlı kısmının nakit akışı, işlem yapıldığında belirlenebilir. Değişken oranlı kısmının nakit akışı ise, sıfırlama tarihlerinde periyodik olarak belirlenmektedir.

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Forex piyasalarında yapılan işlemler, genellikle iki gün valörlü olduğu için; farklı bir sistem söz konusudur. Bu sistemde; genellikle Çarşamba günleri, ilgili swaplar, x3 olarak yansıtmaktadır. Böylece, hafta sonuna denk gelecek işlemlerin swapı, hafta içi günlerde uygulanmış olmaktadır.

Swap İşlemleri Neden Çok Kullanılmakta ve Yaygın Olarak Tercih Edilmektedir?

İnsanların swap işlemlerini tercih etmelerinin altında yatan birçok neden vardır. Bu temel nedenleri, belli başlı maddeler halinde sıralayabiliriz:

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- Bir yatırımcının hedefleri ya da geri ödeme senaryolarında yaşanan değişiklikler, swap işlemlerinin tercih edilmesinde etkili olur.

- Finans tercihi olarak; mevcut veya alternatif nakit akışlarına geçişte, yatırımsal maddi fayda artmış ise; swap kullanılabilir.

- Piyasadaki değişken faizli kredi geri ödemelerine ilişkin, riskten korunma yahut olası riskleri azaltma ihtiyacı; swap işlemlerinin tercih edilmesini sağlayabilir.

- Swap, yapılacak karşılıklı sözleşmelerin tasarlanmasında ve de yapılandırılmasında büyük esneklikler sunmaktadır. Bu esneklikler, her biri belli bir amaca hizmet eden pek çok takas varyasyonunu üretmektedir.

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- İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojik bir finans aracı olan swaplar; bu yönüyle de çok tercih edilmektedir. Swap kullanımı, her geçen gün daha da artmaktadır.

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