Swap ya da swap faizi, Merkez Bankası'nın belirli dönemlerde kullandığı ifadelerdir. Şu ana kadar yatırımcıların sıklıkla karşısına çıkan bu terim, ekonomik tedbirler kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Peki, Swap nedir? Swap faizi ne demek? İşte, o bilgiler

SWAP NEDİR?

Swap, son zamanların en çok duyulan terimlerinden birisidir. Birçok kişi tarafından, günümüzde bu terim merak konusu haline geldi. "Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır. Bir para takası, başka bir para biriminde olanlar için; bir nevi faiz ödemelerinin takasıdır.

İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark; swap oranını belirlemektedir. Bir swap oranı işlemindeki takasın sabit oranlı kısmının nakit akışı, işlem yapıldığında belirlenebilir. Değişken oranlı kısmının nakit akışı ise, sıfırlama tarihlerinde periyodik olarak belirlenmektedir.

Forex piyasalarında yapılan işlemler, genellikle iki gün valörlü olduğu için; farklı bir sistem söz konusudur. Bu sistemde; genellikle Çarşamba günleri, ilgili swaplar, x3 olarak yansıtmaktadır. Böylece, hafta sonuna denk gelecek işlemlerin swapı, hafta içi günlerde uygulanmış olmaktadır.

SWAP FAİZİ NEDİR?

Swap faizinin artmasının TL’nin dolar karşısındaki düşüşünden yararlanmaya çalışan yabancı yatırımcıların kaybının sonuçlanmasını sağlayan bir hamledir. Swap faizlerinin artması TL’yi satıp dolar almak isteyen yatırımların önünü kısa vadede kesip, durumu lehe çevirmeye yarar.