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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Swap faizi yüzde 65'e yükseldi

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Swap faizi yüzde 65'e yükseldi

Londra swap piyasalarında TL faizi gecelik vadede yüzde 65'e yükseldi.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri bugün geçen hafta sonundaki %9.5 seviyesinden %65'e yükseldi.

Geçtiğimiz haftanın sonunda lira gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesini test etmişti.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri, kur krizinin ardından Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını kısıtlamasıyla Nisan 2019'da %1200'e sert yükseldikten sonra odak noktası haline geldi.

BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verdi.

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