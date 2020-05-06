Swap anlaşması nedir? Swap ne demek?

Swap anlaşması nedir? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı. Bakan Albayrak, “Birden fazla ülke ile SWAP anlaşması olabilir. G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle SWAP görüşmesi yapıyoruz.” dedi. Peki swap ne demek? İşte detaylar…

SWAP NEDİR?

"Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır.

Farklı swap türleri bulunmaktadır.

- Faiz Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları