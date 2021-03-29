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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi yeniden yüzdürüldü

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Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi yeniden yüzdürüldü

400 metre uzunluğuyla Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi yapılan çalışmaların sonuç vermesiyle yeniden yüzdürüldü.

Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya deniz ticaretini sekteye uğratan Ever Given gemisi zorlu çalışmaların ardından saplandığı yerden kurtarıldı.

Inch Cape Shipping Services'in Twitter hesabından yapılan açıklamada karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı kapatan 400 metre uzunluğundaki Ever Given gemisi yeniden yüzdürüldü ve güvenli bölgeye alınma çalışmalarına geçildi.

Süveyş Kanal İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, karaya oturan geminin altındaki kumun boşaltılması ve derinliğin artırılması çalışmalarının ardından geminin çekilmesi için çalışmalarının başladığını ifade etmişti.

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