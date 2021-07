Süveyş Kanalı'nı tıkamıştı! Dev gemi Rotterdam'a vardı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "Ever Given" isimli yük gemisi 4 ayın ardından Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na vardı.



Hollanda basınında yer alan haberde, 3 aydan fazla kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulduktan sonra tazminat konusunda anlaşma sağlanmasının ardından geminin 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmasına izin verildiği ifade edildi.



Haberde 4 ay gecikmeli de olsa geminin bu sabah Rotterdam Limanı'na vardığı belirtildi.





GEMİDEKİ YÜKLERİNİN AKIBETİNİ GÖRMEYE GELEN FİRMA SAHİPLERİ ENDİŞELİ



Yaklaşık 14 bin konteyner yüklü olan geminin 3 Ağustos'a kadar Rotterdam limanında kaldıktan sonra İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.



Gemideki yüklerinin akıbetini görmeye gelen firmaların aylarca gemide bekleyen malların uğradığı zarardan endişeli oldukları kaydedildi.



Backtobasix Yayınları sahibi Evelijn Leemreis, gemide 71 bin 145 okul günlüğü bulunduğunu ve malların çok azının satmaya elverişli olduğunu belirtti.



Koninklijke Dekker firmasının direktörü Robbert Jan Dekker da gemideki kendilerine ait 12 konteynerlik bahçe yapı malzemelerinin ne kadarının yıprandığını öngöremediklerini ifade etti. Yaz mevsiminin bitiyor olması sebebiyle bahçe sektörüne ilişkin malların gelecek yaza kadar bekleyeceğini ve bunun da depo maliyetlerinin artıracağını dile getiren Dekker, ayrıca ürünlerin gecikmesi sebebiyle anlaşmalı oldukları firmaların tazminat yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret etti.



Gemideki 20 motorunu bekleyen Goedhart Motor firmasının sahibi Joost Goedhart da motorların çok önceden satıldığını ve müşterilerin motorları hala isteyip istemeyeceğini bilemediğini kaydetti.



Yamaha firmasının 3 bin motor parçasının da gemide olduğunu belirten Goedhart, firmanın, Avrupa'daki tedarikçilerine motorları ulaştırmak için bu parçaları beklediğine dikkati çekti.



KAZA NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURMUŞTU



"Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.



Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.



Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.



Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.



Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rabi daha önce yaptığı açıklamada tazminat miktarını 916 milyondan 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu.

