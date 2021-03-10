Suudi boykotuna DTÖ hamlesi

Kısıtlayıcı uygulamalara son verilmesini isteyen bakanlık sorunun çözülmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde de tüm girişimlerin yapıldığını kaydetti. Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykotla ilgili Ticaret Bakanlığı’ndan 1 Mart’ta TOBB’a gönderilen yazıda sorunun giderilmesi için tüm girişimlerin yapıldığı kaydedildi.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yazıda, şu ifadeler yer aldı: “Suudi Arabistan’da son zamanlarda Türk ürünleri ve Türk firmalarına karşı yapılan haksız uygulamalar, bu ülkeyle olan ticaretimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Konu bakanlığımız tarafından gerek üst düzey temaslar vasıtasıyla gerekse Suudi Arabistan’da mukim temsilciliklerimiz nezdinde yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Ticaret Bakanımız tarafından Suudi muhatabı Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi ile birçok defa temasa geçilmiş, Türk ihraç ürünlerine ve firmalarımıza uygulanan olumsuz muamelelerden duyulan üzüntü dile getirilmiş, menfi uygulamalara son verilmesi talep edilmiştir.

Suudi Bakan tarafından iletilen cevaplarda ise Suudi Arabistan’ın ticaret politikalarının ve uygulamalarının ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde tüm ticari ortakları ile serbest ve adil bir ticaretin sağlanmasına yönelik olarak belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize yönelik ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir. Öte yandan Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerimize karşı uygulanan ticareti kısıtlayıcı uygulamalara son verilmesini teminen, Riyad Büyükelçiliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşülmüştür. Sorunun çözümünü teminen bakanlığımız tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde de gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.”

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