Suudi Aramco hisselerinin yüzde 4′ü Kamu Yatırım Fonu'na aktarıldı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 80 milyar dolar değerindeki Suudi Aramco hisselerinin yüzde 4′ünü Kamu Yatırım Fonu'na aktardığı söylendi.

Hisselerin Orta vadede Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) güçlü mali durumunu ve yüksek kredi notlarını destekleyeceğini söyledi.

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Prens hisse devrinin ardından devletin Saudi Aramco'da en büyük hissedar olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Şirkette devletin hissesi yüzde 94 civarında.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Aramco 2019 yılında halka arz edilmiş, dünyanın en büyük halka arzında 25 milyar doların üzerinde halka arz geliri elde edilmişti.