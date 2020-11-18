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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:39 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan OPEC'e fiyat sinyali

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Suudi Arabistan'dan OPEC'e fiyat sinyali
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, OPEC Üretim Kontrol Komitesi'nin sanal ortamda gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bin Selman, yakın dönemde küresel petrol piyasasının özellikle Çin ve Hindistan'ın temsil ettiği Asya piyasalarındaki
talepte toparlanma yaşandığını belirterek, OPEC grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmeler doğrultusunda kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da OPEC grubunun çabaları sayesinde ham petrol piyasasında sağlanan göreli istikrara işaret ederek,
ülkesinin OPEC grubunun aldığı kararlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Küresel petrol piyasaları, bugünkü toplantıdan ham petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla üretim kesintisi anlaşmasının ikinci aşamasının uzatılması kararı çıkmasını bekliyor.

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