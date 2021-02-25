Suudi Arabistan'dan dev turizm şirketi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Es-Sode Geliştirme Şirketinin kuruluşunun, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmada Kamu Yatırım Fonu'nun izlediği stratejiyle uyumlu şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.



Şirket, ülkenin güney batısındaki Es-Sode bölgesinde ve Rical Elmaa ilinin bazı kısımlarında altyapıya yatırım yapmayı ve çeşitli konut ve eğlence seçenekleri sunarak lüks bir dağ turizmi geliştirmeyi hedefliyor.



Bölgeye 2030'da yılda yerli ve yabancı 2 milyon turist çekmeyi hedefleyen şirket, kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olacak ve 2 bin 700 otel odası ve 1300 konut ve 30'dan fazla özel projeyle turizm ve eğlence sektörlerini geliştirecek.



Şirketin, 2030'da doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 8 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.