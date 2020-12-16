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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan bütçesinde büyük açık beklentisi

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Suudi Arabistan bütçesinde büyük açık beklentisi
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Suudi Arabistan'da 2021 bütçe kanunu onaylandı. Bütçede 37.6 milyar dolarlık açık oluştu.

Maliye Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayladığı bütçe kanununda giderler, 264 milyar dolar (990 milyar riyal), gelirler ise 226,4 milyar dolar (849 milyar riyal) öngörülürken, bütçede 37,6 milyar dolar (141 milyar riyal) açık oluştu.

Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

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