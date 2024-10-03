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Suudi Acwa Power dev yatırıma mı geliyor

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#Cevdet Yılmaz#Suudi Arabistanl#Acwa Power
Suudi Acwa Power dev yatırıma mı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçen hafta sonu bir televizyon programında açıkladığı Suudi Arabistanlı bir şirketten gelecek 5 milyar dolarlık yatırımla ilgili detaylarda Acwa Power öne çıktı. Bloomberg’in haberine göre Yılmaz’ın bahsettiği Suudi şirket Acwa Power, Türkiye’de bir enerji yatırımı için görüşmeler yürütüyor. Yatırımın ana odağını ise yeşil enerji oluşturuyor.

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Cevdet Yılmaz haftasonu Kanal 7’de katıldığı bir programda, “Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti” demişti.

Bloomberg’in haberinde Acwa Power ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerin hangi aşamada olduğu ise belirtilmedi. Acwa Power sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Bölgedeki iş geliştirmemizin bir parçası olarak Türkiye’deki taraflarla görüşmeler yapıyoruz, ancak bu noktada daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Öte yandan, Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki kombine doğalgaz çevrim santralı 2017 yılında açılmıştı. Santralın kapasitesi ise 950 megavat.

 

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#Cevdet Yılmaz#Suudi Arabistanl#Acwa Power

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