Suudi Acwa Power dev yatırıma mı geliyor

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Cevdet Yılmaz haftasonu Kanal 7’de katıldığı bir programda, “Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti” demişti.

Bloomberg’in haberinde Acwa Power ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerin hangi aşamada olduğu ise belirtilmedi. Acwa Power sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Bölgedeki iş geliştirmemizin bir parçası olarak Türkiye’deki taraflarla görüşmeler yapıyoruz, ancak bu noktada daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Öte yandan, Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki kombine doğalgaz çevrim santralı 2017 yılında açılmıştı. Santralın kapasitesi ise 950 megavat.