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Süte dikkat!

#Şemsi Bayraktar#Süt#TZOB
Süte dikkat

Yükselen maliyetlerin süt üreticilerini etkilediğini ifade eden TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Mart ayında üretici bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçiyor. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Üreticiler yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı buzağılarını hemen ellerinden çıkarıyor” dedi.

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SON dönemlerde yükselen maliyetlerin ardından süt üreticileri, süt fiyatlarında artış bekliyor. Süt sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bilindiği üzere, Ulusal Süt Konseyi 29 Kasım 2021 tarihinde yaptığı toplantısında aldığı kararla, 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatını brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirledi. Konseyin yaptığı açıklamada, ‘Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir’ denildi. Bu fiyat, yeme gelen zamlarla daha hayata geçmeden anlamını yitirdi” diye konuştu.

‘YEM PARASINI KARŞILAMIYOR’

“Ulusal Süt Konseyi’ni görevini yapmaya davet ediyoruz” diyen Bayraktar’ın açıklaması şöyle: “Süt/yem paritesinin birin altına düşmesi üzerine üretici örgütleri olarak 25 Aralık 2021 tarihinde, tekrar bir açıklama yaptık. Sürdürülemez fiyatın yeniden revize edilmesi gerektiğini belirttik. Açıklamamızın üzerinden bir buçuk ay geçti ama hala bir adım atılmadı. Süt üretimi durma noktasına geldi. Bu yükü üreticiye yüklerseniz kaynağı kurutursunuz.”

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Mart ayında üreticinin bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçtiğini söyleyen Bayraktar, “Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor yani zarar ediyor.

Üreticiler yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı buzağılarını hemen ellerinden çıkarıyor. Düvelerini tohumlamak yerine besiye
çekip kurban bayramında kestirmeyi planlıyor. İneklerini kestirerek ya hayvan sayısını azaltıyor ya da işletmesini tasfiye ediyor. Yem başta olmak üzere elektrik, mazot, ilaç, tohum, işçilik, veteriner hizmetleri gibi bütün maliyetlerimiz ciddi oranlarda artarken sürdürülemez fiyatlarla üretime devam etmemiz artık mümkün değildir. Bu fiyat artışı talebimiz, hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz içindir. Üretimde devamlılığı sağlayamazsak, üreticileri küstürüp üretimden koparırsak tedarik zincirinin en önemli ayağını yok etmiş olur, fahiş tüketici fiyatlarına zemin hazırlamış oluruz” diye konuştu.

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#Şemsi Bayraktar#Süt#TZOB

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