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Süte 300 milyon liralık yatırım

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#Pınar Süt#Süt#Yatırım
Süte 300 milyon liralık yatırım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Pınar Süt, bu yıl sonuna kadar süt ürünlerindeki yeni ambalaj için yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapacağını duyurdu.

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Ipsos Hane Tüketim Paneli’ndeki bilgilere göre Türkiye’deki her hanede ambalajlı süt tüketildiğini; her 100 hanenin 63’ünün de Pınar Süt tükettiğini aktaran Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz yıldan bu yana sektörü geliştirmek için yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarda da güvenliğe, kalite ve inovasyona önem veriyoruz. Türkiye’de ilk defa tüketicilerimiz ile buluşacak yeni nesil ambalajımız, bu vizyonumuzun bir yansımasıdır” dedi. Yeni ambalajlarının ‘kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve iyi bir dökme performansı’ olduğunu aktaran Yiğitbaşı, “Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik” diye konuştu.

 

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#Pınar Süt#Süt#Yatırım

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