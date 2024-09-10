Süte 300 milyon dolarlık yatırım

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Ipsos Hane Tüketim Paneli’ndeki bilgilere göre Türkiye’deki her hanede ambalajlı süt tüketildiğini; her 100 hanenin 63’ünün de Pınar Süt tükettiğini aktaran Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz yıldan bu yana sektörü geliştirmek için yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarda da güvenliğe, kalite ve inovasyona önem veriyoruz. Türkiye’de ilk defa tüketicilerimiz ile buluşacak yeni nesil ambalajımız, bu vizyonumuzun bir yansımasıdır” dedi. Yeni ambalajlarının ‘kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve iyi bir dökme performansı’ olduğunu aktaran Yiğitbaşı, “Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik” diye konuştu.