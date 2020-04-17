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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Süt üreticileri süt tozu kararı bekliyor’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Süt üreticileri süt tozu kararı bekliyor’
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MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, süt ve hayvancılık sektöründe tehlike çanlarının çaldığını belirterek bazı uyarılarda bulundu.

Süt üretiminin pik yaptığı bir dönemde bulunulduğunu ve 200 bin civarında süt tüketen işletmenin kapalı olduğunu belirten Bulut, “Bu sütleri köylü, verecek yer bulamaz durumda. Anadolu’da ciddi oranda süt birikmeye başladı. En makul çözüm, süttozu kararnamesiyle devletin açacağı fabrikalarda süttozu haline getirilmesi. Süt endüstrisindeki firmalar, talep olmayınca tedarik fiyatını düşürmeyi dile getirmeye başladılar. Bu eyleme dönerse ciddi bir facia ile karşı karşıya kalmamıza sebep verecek” dedi.

Hürriyet’e konuşan Bulut, süt sektöründe yaşanan tehlikeleri şöyle anlattı: “Hükümetimiz salgın başladıktan sonra bir çok konuda esaslı tedbirler aldı. Biz buradan dostane uyarı yapmak zorundayız. Mevsimsel olarak süt üretiminin en üst noktaya ulaştığı günleri yaşıyoruz. Süt üretimi tavan yaparken, maalesef yem fiyatlarına gerekli kontrol sağlanamadığı için bir haftada üçüncü kez zam gelmiş durumda."

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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