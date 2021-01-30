‘Süt’ etkisi

“Yıl 2012. Dönemin Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın ön ayak olmasıyla Bingöl’e geldik. Bir süt tesisi yapmak istiyorduk. Arazi bakmaya geldik. Havalimanı bile yoktu. Cevdet Yılmaz bizi ikna etti aslında. ‘Buraya ben bu kadar insanı nasıl getireceğim’ dedim. En sonunda karar verdik ve yatırım için harekete geçtik. İstediğimiz yerde arazilerin toplanması bile çok uzun sürdü. Bu süreçte havalimanı da tamamlandı. Şimdi ise tesisimiz faaliyete başladı. Bahar aylarında da yatırımın tamamlanmasını bekliyoruz. 10 bin başlık tesiste şu anda 3 bin 500 süt ineği bulunuyor” Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz Bingöl’de yaptıkları Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri’nin hikayesini Bingöl’de bir grup gazeteciye bu sözlerle anlattı.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN

Yaklaşık 1.1 milyar TL’lik yatırım bedeli olan ve bahar aylarında tamamlanması beklenen tesisler için ‘Bölgesel Etki Analiz Raporu’ da hazırlandı. Bu raporun açıklaması için Bingöl’de düzenlenen organizasyona Sütaş’ın davetlisi olarak katıldık. Organizasyona, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank da katıldı.

Bingöl’ü bölgenin marka şehirlerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Mustafa Varank, “Bingöl yatırımlar noktasında unutlumuş, terk edimişti. Biz bunu terse çevirdik. Salgından medet umup hükümetin, devletin aciz duruma düşmesi için bekleyenler var.

Tüm bunlara inat üreticinin, esnafın yanında durmaya devam ediyoruz. Yatırımcılara sesleniyorum. Fırsatları değerlendirin, biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Bingöl’deki Sütaş yatırımı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Varank, “Tarım ve sanayinin buluştuğu bu yatırımla Bingöl göç veren değil göç alan bir ‘Anadolu Kaplanı’ olacak. Bu projeyi bölgesek kalkınma projesi olarak görüyoruz” diye konuştu.



Bu yatırımın tarımsal sanayinin gelişmesine, göçün önlenmesine ve bölge kalkınmasına büyük faydası olacağına inandıklarını söyleyen Bekir Pakdemirli ise şöyle konuştu:

DESTEK 2 KAT ARTTI

“Yüzde 50’ye varan katkılarla süt üretimi çiftliklerine destek sağlıyorduk. Eğer mevzuatta sıkıntı olmazsa bu oranı bu bölgede yüzde 70’e çıkarmayı planlıyoruz. Yeterki sözleşmeli tarım olsun.” Son 3 yılda hayvancılığa desteği iki kattan fazla arttırdıklarını belirten Pakdemirli, “Çiğ süt üretimine çok ciddi destek sağlıyoruz. Son 3 yılda verilen destek 1.6 milyar TL’ye çıktı. Çiğ süte ilave prim verilmesi işlemine başladık” dedi. Türkiye’nin küçükbaş hayvan sayısında dünyada birinici büyükbaşta ise ikinci sırada olduğunu belirten Pakdemirli, Türkiye’de bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

İLK ‘SÜPER TEŞVİK’LERDEN

SÜTAŞ yatırımının başlangıç süreci hakkında da konuşan Bakan Varank, “Muharrem Yılmaz bu yatırım için Cumhurbaşkanımızdan görüşme talep etti. Cumhurbaşkanımız ‘uçağa gel beraber değerlendirelim’ dedi. Muharem bey planlarını hazırlamış, güzel bir şekilde anlattı. Cumhurbaşkanımız da ilk ‘süper teşvik’lerden birinin Sütaş’a verilmesini kararlaştırdı” dedi.

‘KİŞİ BAŞI GELİR % 40 ARTACAK’

Yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen ‘Bölgesel Etki Analizi Raporu’, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından iki yıl süren bir çalışma ve araştırma dönemi sonunda ortaya çıktı.

Rapora göre;

2033’te Bingöl’ün GSYH’sinin yüzde 61’ine denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısım Sütaş’ın yatırımı sayesinde oluşacak.

2033’te Bingöl’de kişi başı gelirin 7 bin 322 dolar olması beklenirken, bu rakamın yatırımla 10 bin 221 dolara çıkacağı açıklandı.

Yatırımın ardından Bingöl 2033’te Türkiye’de kişi başı gelirde 73’üncü sıradan 38’inci sıraya yükselecek.

2033’te Bingöl’den 404 milyon dolarlıklık vergi geliri elde edilebilecek.



Sütaş yatırımın ardından Sütaş’ın oluşturacağı 1 kişilik istihdam bölgede 8 kişilik ilave istihdam oluşturacak.

ENERJİSİ İNEKLERDEN

Sütaş’ın, Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra, 4. entegre tesisi olacak Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı hakkında da bilgiler paylaşan Muharrem Yılmaz, “1 milyar 115 milyon TL yatırım bedelli ‘Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri’ kapsamında; süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Hayvanlardan elde edilen gübrelerle tesislerin enerji ihtiyacı karşılanıyor Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-Ge merkezi yer alıyor” dedi.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

1000 TON

Bingöl tesislerindeki süt ürünleri fabrikasının günlük süt kapasitesi

10 BİN

Tesis tamamlandığında ulaşılacak hayvan kapasitesi

4 BİN

Tesiste şu anda bakımı yapılan hayvan sayısı

600 TON

Tesiste üretilen günlük kesif yem miktarı

1 MİLYAR 22 MİLYON TL

Bir yılda sağlanacak süt hasılası

2.9 MİLYAR TL

1 yılda Sütaş yatırımının bölgede yaratacağı doğrudan ekonomik faaliyetin toplamı