Süs bitkisinde salgına rağmen hedef büyüyor

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, salgında tüm sektörler gibi kendi sektörlerinin de ilk günlerde etkilendiğini söyledi. Ancak sonraki dönemde süs bitkilerine dünya genelinde talebin arttığına dikkati çeken Dündar, bu sayede süs bitkilerinin yıldızı parlayan sektörler arasına girdiğini anlattı. 2017 yılında sektörün 64 milyon 682 bin dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Dündar, 2018’de bu rakamın 71 milyon 239 bin, 2019’da 80 milyon 406 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İthalatın ise 2017’de 84 milyon 282 bin dolar, 2018’de 60 milyon 941 bin ve 2019’da 43 milyon 36 bin dolara gerilediğine dikkati çeken SÜSBİR Başkan Ahmet Dündar, şunları kaydetti: “Süs bitkileri sektörümüzde ithalatta her gecen yıl azalma olurken, ihracatta yükseliş yaşadık. 2020 yılı ilk 6 ayında toplam 44 milyon 774 bin dolar ihracat, 23 milyon 440 bin dolar ise ithalat yapıldı. Bu yıl pandemiye rağmen 2019 yılının ilk 6 ayını geçmiş durumdayız. 2020 yılı ilk 6 ayında 50 milyon dolara yaklaşmış durumdayız. Geçen yıl yaptığımız ihracat 80 milyon dolardı. Bu yıl beklentimiz, hedefimiz 100 milyon doları aşmak.”