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Sürücü Belgesi'ni yenilemeyenler dikkat! Nüfus İdaresi uyardı

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#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Nüfus İdaresi
Sürücü Belgesini yenilemeyenler dikkat Nüfus İdaresi uyardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:33

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

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#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Nüfus İdaresi

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