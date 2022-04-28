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Sürücü belgesi alacaklar dikkat! Uygulama e-Devlet'te

#E-Devlet#Sürücü Belgesi#Sertifika
Sürücü belgesi alacaklar dikkat Uygulama e-Devlette

Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı.

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Bugün itibarıyla başlayan uygulama sayesinde motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor, kursiyerler de bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu" projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak.

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Bugün itibarıyla başlayan uygulama sayesinde motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kağıt tasarrufu sağlayacak olan uygulama ile imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne de geçilmiş olacak.

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#E-Devlet#Sürücü Belgesi#Sertifika

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