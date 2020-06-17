Suriye Lirası devalüe oldu

Rejimin Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için resmi dolar kurunu 704'ten 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.



Sosyal medyada, "karaborsada doların döviz kurunun 2825 Suriye lirasına yakın olduğu" yönünde haberler çıkıyordu.



YAPTIRIMLARIN EKONOMİYE AĞIR DARBE VURACAĞI BELİRTİLİYOR



ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.



Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2019'da imzaladığı “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası” kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söylemişti.



Uzmanlar, yaptırımların, nüfusun yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede ekonomiye ağır bir darbe vuracağını ifade ediyor.