Sürdürülebilirlikte zirvede

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, bu yıl ikinci kez ‘Dayanıklı Ev Aletleri’ kategorisinde ‘Endüstri Lideri’ seçildi. Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuyla sürdürülebilirliği en önemli öncelikleri arasında belirleyen Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ‘Gelişmekte Olan Piyasalar’ kategorisine 4 sene üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu.

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında kendi geliştirdiğimiz karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr hale gelerek başta sektörümüz olmak üzere sanayi şirketlerine örnek teşkil edebilecek bir ilerlemeye imza attık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Doğa dostu ürünler tasarlıyor, markalarımızla birlikte gıda israfı ile mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sadece çevre alanında değil, sosyal ve yönetişim alanlarına da yayarak hedeflerimizi büyütüyor, gezegenimizin korunmasına ve daha sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

VERİMLİLİĞE 50 MİLYON $

Verilen bilgiye göre, Arçelik, Türkiye’de ‘Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı’ projesi kapsamında 2013-2018’de VCS (Verified Carbon Standard) kapsamında 305 bin 407 ton karbondioksit emisyon azaltım hakkı elde etti. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak sağladığı bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020’de küresel üretim tesisleri karbon nötr hale geldi. Şirket, gelecek dönemde de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor.