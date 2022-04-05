Sürdürülebilirlikte seferberlik yılımız

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Sürdürülebilirlik çatılarını üç aşamada kurguladıklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Üretim süreçlerimizde, daha az kaynak kullanarak, daha çok geri kazanım yaparak tesislerimizde sürdürülebilirliğe ve döngüselliğe ağırlık veriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yaşam döngüleri içinde sürdürülebilirlik diğer bir alan… Özellikle yapı ürünlerinde su kullanımını, enerji kullanımını azaltan ürünlere, çözümlere odaklanıyoruz” diye konuştu.