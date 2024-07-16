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Sürdürülebilirlik sertifikası aldı

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#AKÇANSA#Bursa Agrega Tesisi#Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi
Sürdürülebilirlik sertifikası aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

AKÇANSA’nın Bursa Agrega tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi tarafından yapılan bağımsız denetimi tamamlayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’na Platin seviyede sahip oldu.

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Akçansa Bursa Agrega tesisi böylece agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek platin seviyesinde CSC sertifikasına sahip tesisi olurken, dünyada da 12 tesisten biri olarak öne çıktı. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “İklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, daha güzel bir gelecek için üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın prestijli kurumlar tarafından takdir görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bursa Agrega Tesisimiz ile agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek Platin seviye CSC sertifikasına sahip olmamız, gelecek dönem çalışmalarımız için de bize motivasyon sağlıyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımını odağımıza alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.

 

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#AKÇANSA#Bursa Agrega Tesisi#Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi

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