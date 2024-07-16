Sürdürülebilirlik sertifikası aldı

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Akçansa Bursa Agrega tesisi böylece agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek platin seviyesinde CSC sertifikasına sahip tesisi olurken, dünyada da 12 tesisten biri olarak öne çıktı. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “İklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, daha güzel bir gelecek için üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın prestijli kurumlar tarafından takdir görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bursa Agrega Tesisimiz ile agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek Platin seviye CSC sertifikasına sahip olmamız, gelecek dönem çalışmalarımız için de bize motivasyon sağlıyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımını odağımıza alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.