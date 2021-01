‘Sürdürülebilirlik için daha fazla çalışacağız’

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, yeni dönemde marka yüzlerinin Beyazıt Öztürk olacağını açıkladı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Vestel küresel ölçekte bir teknoloji şirketi. Trendleri takip eden değil öncülük eden bir vizyonumuz var” dedi. İklim değişikliğine dikkat çeken Erdoğan, “Uzun süredir sürdürülebilirlik adına daha fazla çalışma gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizde özelikle su kullanımını düşüren çalışmalara ağırlık veriyoruz. Geldiğimiz noktada dünya standartlarına göre çok düşük su tüketimine sahip çamaşır ve bulaşık makinalarını ürettik. Bu konuda Ar-Ge yapmaya ve bu alana daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler,

“Tarih boyunca ülkemiz birçok engeli aşıp, olmaz denileni oldurarak tarihe geçmiştir. Biz de Vestel olarak her zaman bu anlayış ile hareket ettik. En yeni teknolojiyi, en iyi ürünlerle buluşturduk ve en hızlı şekilde tüketicilerimize sunduk. Olmaz diyenlere cevabımız her zaman ‘Neden Olmasın? Biz yaparız’ oldu. Şimdi de bu söylemi iletişimimize taşımaya karar verdik ve Vestel’le olur, Neden olmasın? diyoruz” ifadelerini kullandı. Vestel CMO’su Duygu Badem Uylukçuoğlu ise “Geliştirdiğimiz teknolojilerden sunduğumuz hizmetlere kadar her adımda insanımızın talep ve ihtiyaçlarını odağımıza aldık” diye konuştu.

‘EGE’NİN YARISINI GEZDİM’

Vestel’in yeni reklam yüzü olan Beyazıt Öztürk, “Vestel, Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına ulaştıran küresel bir marka. Manisa’da yer alan, dünyanın en büyük fabrikalarından biri Vestel City’i ziyaret ettiğimde bunu çok iyi anladım. Zaten fabrikayı gezince Ege’nin yarısını gezmiş oluyorsunuz”

şeklinde konuştu.