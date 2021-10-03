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Sürdürülebilirlik endeksinde yeni dönem

#Sürdürülebilirlik Endeksi#Borsa İstanbul#Refinitiv
Sürdürülebilirlik endeksinde yeni dönem

Borsa İstanbul’un 16 Temmuz 2021 tarihinde duyurduğu değerleme metodolojisindeki değişikliğin uygulamaya alınmasıyla birlikte 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yeni bir dönem başladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3 ana başlık, 10 kategori, 25 tema ve bu temalara ilişkin 450’den fazla veri noktasından oluşan Refinitiv’in değerleme metodolojisinin kullanımı ile beraber yatırımcıların değerlenen şirketlerin sürdürülebilirlik notlarına erişimi kolaylaşıyor. Paydaşlar sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran şirketlerin sürdürülebilirlik verilerine ve notlarına, Eikon terminallerinden ve uyumsuzluk notları hariç olmak üzere Refinitiv’in internet sitesinden erişebiliyorlar. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa gerçekleştirilen sürdürülebilirlik değerlemesi, Refinitiv’in değerleme metodolojisinin kullanıldığı bu yeni dönemde sürekli hale geliyor. Yeni dönemde şirketler sürdürülebilirlik alanındaki verilerini yıl boyunca güncelleyebilecek, buna bağlı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik notları revize edilecek ve kriterleri sağlayan şirketler, takip eden ilk çeyrek başından itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alınacak. Kriterleri sağlayıp endekse giren şirketlerin sürdürülebilirlik notları haftalık olarak izlenecek, sürdürülebilirlik notları düşen şirketler endeksten çıkarılacak. Böylece sürdürülebilirlik alanında olumsuz performans gösteren şirketlerin dönem boyunca endekste kalmaya devam etmesinin önüne geçilmiş olacak. Önümüzdeki dönemde ayrıca, kapsamındaki pay sayısı daha az olan, üzerine vadeli işlem sözleşmeleri ve benzeri finansal ürünler çıkarılabilecek, yatırım yapılabilir alt endeksler oluşturularak sürdürülebilirlik temalı endekslerin sayısının ve çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Böylece Borsa İstanbul yatırımcılarının sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.”

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#Sürdürülebilirlik Endeksi#Borsa İstanbul#Refinitiv